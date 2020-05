Giornata della libertà di stampa, Ossigeno raccoglie le storie di 30 giornalisti italiani uccisi per il loro lavoro: “Cercavano la verità” (Di domenica 3 maggio 2020) Scrivevano di terrorismo, mafie e guerre. In Italia o all’estero. Erano cronisti locali, nazionali, inviati o reporter. Nella Giornata della libertà di stampa, l’osservatorio Ossigeno per l’informazione ricorda e racconta la storia di 30 giornalisti italiani, donne e uomini, uccisi a causa del loro lavoro. Il progetto “Cercavano la verità” non è però un semplice archivio: qui sono raccolti testi, ricostruzioni, testimonianze che tracciano la storia umana e professionale di questi operatori dell’informazione. “E’ uno strumento al servizio della memoria collettiva – si legge sul sito – per migliorare la comprensione dei fatti, per conservare documenti e testimonianze e raccoglierne di nuovi, per impedire che, da una generazione all’altra, i ricordi sbiadiscano e si perda il senso delle ... Leggi su ilfattoquotidiano Giornata mondiale della libertà di stampa : il ricordo a Giancarlo Siani

Una compilation per la Giornata mondiale della danza

La Giornata della danza si celebra online (Di domenica 3 maggio 2020) Scrivevano di terrorismo, mafie e guerre. In Italia o all’estero. Erano cronisti locali, nazionali, inviati o reporter. Nellalibertà di, l’osservatorioper l’informazione ricorda e racconta la storia di 30, donne e uomini, uccisi a causa del loro lavoro. Il progetto “Cercavano la verità” non è però un semplice archivio: qui sono raccolti testi, ricostruzioni, testimonianze che tracciano la storia umana e professionale di questi operatori dell’informazione. “E’ uno strumento al serviziomemoria collettiva – si legge sul sito – per migliorare la comprensione dei fatti, per conservare documenti e testimonianze erne di nuovi, per impedire che, da una generazione all’altra, i ricordi sbiadiscano e si perda il senso delle ...

amnestyitalia : #3maggio Nella Giornata mondiale per la libertà di stampa ricordiamo l'art. 19 della Dichiarazione universale dei d… - Europarl_IT : Oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa. Libertà di espressione e pluralismo sono diritti fondamentali… - s_sommaruga : Una giornata in Ticino per rendermi conto della situazione a poche ore dalla riapertura. Oltre al Consiglio di Stat… - a_romasent : RT @LouCilioSatira: 27^ Giornata mondiale della libertà di #Stampa. L'Italia occupa il 41° posto nella classifica per la #LibertàDiStampa a… - sal_ly19_82 : RT @amnestyitalia: #3maggio Nella Giornata mondiale per la libertà di stampa ricordiamo l'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritt… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata della Giornata mondiale della libertà di stampa, Casellati: "Valore irrinunciabile" Rai News Coronavirus Piemonte, la nuova ordinanza Regionale

Ore 20. Nuova ordinanza della Regione Piemonte. Sulla base del Dpcm 26 aprile 2020, il presidente Alberto Cirio ha firmato poco fa l’ordinanza n.50, che comprende, tra le varie disposizioni: obbligo ...

Influenza intestinale: cause, sintomi e rimedi naturali

In questi giorni si sta diffondendo un’epidemia di influenza intestinale altamente contagiosa causata dal NoroVirus. Il contagio avviene attraverso il contatto fisico o con una superficie contaminata.

Ore 20. Nuova ordinanza della Regione Piemonte. Sulla base del Dpcm 26 aprile 2020, il presidente Alberto Cirio ha firmato poco fa l’ordinanza n.50, che comprende, tra le varie disposizioni: obbligo ...In questi giorni si sta diffondendo un’epidemia di influenza intestinale altamente contagiosa causata dal NoroVirus. Il contagio avviene attraverso il contatto fisico o con una superficie contaminata.