Gina Lollobrigida e il matrimonio truffa con Francisco Javier Rigau a «Un giorno in Pretura» (Di domenica 3 maggio 2020) Un’altra prima volta per Gina Lollobrigida. L’attrice italiana tra le più famose di sempre, che ha lavorato accanto a Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Anthony Quinn, Frank Sinatra, Humprey Bogart (solo per citarne alcuni) e che possiede una stella sulla Walk of Fame, diventa ora protagonista di una puntata di «Un giorno in Pretura». La diva 92enne inaugura così il primo episodio della nuova stagione del programma di Rai 3 (in onda domenica 3 maggio alle 21.10) dal titolo Gina Lollobrigida – Una diva da sposare. Al centro, il processo per la storia del matrimonio con l’imprenditore spagnolo Francisco Javier Rigau, accusato di averla sposata per il suo patrimonio. Lui ha sempre negato. Leggi su vanityfair FRANCISCO JAVIER RIGAU RAFOLS/ Chi è il "marito" di Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida/ Le "finte nozze" e la guerra per l'eredità (Un giorno in pretura)

