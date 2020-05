Gina Lollobrigida e Francisco Javier Rigau y Rafols: la storia del matrimonio (Di domenica 3 maggio 2020) La storia del matrimonio, vero o presunto, di Gina Lollobrigida e Francisco Javier Rigau y Rafols è complicata e ancora piena di misteri. Il matrimonio tra Gina Lollobrigida e lo spagnolo Francisco Rigau Rafols riempie le pagine dei rotocalchi da anni, da prima che fossero celebrate, per le accuse piovute su di lui di essere un cacciatore di dote, ma soprattutto da quando, nel 2013, la diva ha urlato al raggiro. Ricostruire la cronologia del "matrimonio con inganno" non è cosa semplice, anzitutto perchè, secondo Javier Rigau y Rafols, imprenditore spagnolo di 59 anni, lui e Gina Lollobrigida si sarebbero conosciuti nel 1976, quando lei era una splendida 48enne e lui un ingenuo 15enne. In un'intervista al Corriere della Sera di un po' ... Leggi su movieplayer Javier Rigau - chi è l’uomo accusato di aver raggirato Gina Lollobrigida

