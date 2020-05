Gina Lollobrigida e Anna Marchesini: l'imitazione e l'incontro epico in tv (VIDEO) (Di domenica 3 maggio 2020) Nel 1989 sulla Rai l'imitazione indimenticabile di Anna Marchesini si scontrò con la vera Gina Lollobrigida: ecco l'esilarante VIDEO! Stasera Un giorno in pretura porta in scena la misteriosa storia di Gina Lollobrigida ed è impossibile non ricordare un altro momento storico in prima serata sulla Rai con protagonista la grande attrice: l'imitazione indimenticabile di Anna Marchesini a teatro, da non perdere nel VIDEO qui sopra. Anna Marchesini è stata una delle attrici comiche più amate d'Italia, negli anni Ottanta è tra i protagonisti più amati e popolari della TV, con i suoi sketch ispirati all'attualità, surreali e irresistibili. Anna interpreta diversi personaggi iconici, ma sarà solo con la parodia de I promessi sposi televisiva, una sorta di parodia ... Leggi su movieplayer Gina Lollobrigida e Francisco Javier Rigau y Rafols : la storia del matrimonio

