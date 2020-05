Giannola Nonino, chi è la “signora della grappa”: età, foto, carriera (Di domenica 3 maggio 2020) Giannola Nonino, della distilleria friulana, tra le più note d’Italia, è considerata la “signora della grappa” da quando ha sposato il marito Benito Nonino. Giannola Bulfoni è nata nel 1938 a Percoto, in provincia di Pavia di Udine. Negli anni ’50 si innamora di Benito Nonino, che sposa nel 1962 iniziando a lavorare al … L'articolo Giannola Nonino, chi è la “signora della grappa”: età, foto, carriera è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews BENITO NONINO/ Marito di Giannola - lei : "Sono fortunata - è un uomo meraviglioso"

GIANNOLA NONINO - REGINA DELLA GRAPPA/ "Mamma e papà mi hanno detto mira lontano e..."

Giannola Nonino - regina della grappa/ Un impero al fianco del marito Benito (Di domenica 3 maggio 2020)distilleria friulana, tra le più note d’Italia, è considerata la “signoragrappa” da quando ha sposato il marito BenitoBulfoni è nata nel 1938 a Percoto, in provincia di Pavia di Udine. Negli anni ’50 si innamora di Benito, che sposa nel 1962 iniziando a lavorare al … L'articolo, chi è la “signoragrappa”: età,è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

eccoloeco : @francifialdini Franciiii Maria Concetta Mattei e Giannola Nonino ha detto Mammà che sembrano giovanissimeee, ed è… - AntonellaNonin1 : RT @GrappaNonino: Domani 3 Maggio alle 17:35 Giannola #Nonino su @rai1 a #danoiaruotalibera intervistata da @francifialdini ! Non perdetevi… - Altagamma_it : RT @GrappaNonino: Domani 3 Maggio alle 17:35 Giannola #Nonino su @rai1 a #danoiaruotalibera intervistata da @francifialdini ! Non perdetevi… - CiriSince1978 : RT @GrappaNonino: Domani 3 Maggio alle 17:35 Giannola #Nonino su @rai1 a #danoiaruotalibera intervistata da @francifialdini ! Non perdetevi… - GrappaNonino : Domani 3 Maggio alle 17:35 Giannola #Nonino su @rai1 a #danoiaruotalibera intervistata da @francifialdini ! Non per… -