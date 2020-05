Giallo sui radar, battello fantasma con bandiera Usa nel mar Ligure (Di domenica 3 maggio 2020) LA SPEZIA. C’è un battello misterioso che da giorni incrocia al largo delle acque territoriali italiane, a sud del Mar Ligure, tra la costa di Rapallo la Corsica e il nord della Toscana. Sui radar appare piccolo e sui sistemi di rilevamento, basati sulla rete internazionale Ais (Automatic Identification System, ovvero un segnale che indica di che nave si tratta e che rotta sta seguendo), non ha un’identificazione certa se non per il fatto che “batta bandiera americana”. Nessun nome, nessun dato tecnico, solo una sigla di codice e poi quella rotta, una sorta di quadrato battuto avanti e indietro da giorni, sempre attorno allo stesso punto, sempre nella stessa zona. In molti, specialmente le navi che transitano sulle rotte commerciali internazionali, hanno evidenziato in qualche modo questa presenza, ma nessuno ha capito chi sia e persino come sia ... Leggi su iltirreno.gelocal Campania - 10 morti in un giorno. ‘Giallo’ sui guariti

Luciana Martinelli | il giallo della morte | suicidio o omicidio?

Dalla Vigilanza a Viale Mazzini. I giallorossi mettono i presidenti sotto processo. Anzaldi (IV) insiste per sfiduciare Foa. Nella bufera anche Barachini per l’interferenza sui vertici Rai (Di domenica 3 maggio 2020) LA SPEZIA. C’è unmisterioso che da giorni incrocia al largo delle acque territoriali italiane, a sud del Mar, tra la costa di Rapallo la Corsica e il nord della Toscana. Suiappare piccolo e sui sistemi di rilevamento, basati sulla rete internazionale Ais (Automatic Identification System, ovvero un segnale che indica di che nave si tratta e che rotta sta seguendo), non ha un’identificazione certa se non per il fatto che “battaamericana”. Nessun nome, nessun dato tecnico, solo una sigla di codice e poi quella rotta, una sorta di quadrato battuto avanti e indietro da giorni, sempre attorno allo stesso punto, sempre nella stessa zona. In molti, specialmente le navi che transitano sulle rotte commerciali internazionali, hanno evidenziato in qualche modo questa presenza, ma nessuno ha capito chi sia e persino come sia ...

dottalessandro2 : RT @antonio_gaito: Quante arrampicate sugli specchi. Certo, il VAR non interviene sui gialli ma chiaramente su quel fallo di #Pjanic comuni… - er_pasca : @broderofdeworld In questo caso verrebbe commesso un errore, perché il primo giallo non c'era, mentre sul secondo i… - er_pasca : @broderofdeworld Altrimenti,ragiona sull'ipotesi secondo cui il Var possa intervenire sui secondi gialli:un giocato… - NapoliCapitale : RT @antonio_gaito: Quante arrampicate sugli specchi. Certo, il VAR non interviene sui gialli ma chiaramente su quel fallo di #Pjanic comuni… - antonio_gaito : Quante arrampicate sugli specchi. Certo, il VAR non interviene sui gialli ma chiaramente su quel fallo di #Pjanic c… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo sui Giallo sui radar, battello fantasma con bandiera Usa nel mar Ligure Il Tirreno Fase 2 in Lombardia: niente treni al volo, rivoluzione Atm

Milano, 3 maggio 2020 - Considerate le abitudini di approccio al trasporto pubblico, quella che inizia domani non è solo una Fase 2 ma una rivoluzione. Meglio rinunciare all’idea di salire a bordo di ...

Michael Jackson: ecco la lettera d'addio del dottor Murray

La celebre pop star era “l’occasione delle vita” per il medico ora sospettato di essere la causa della sua morte. Ecco come il dottor Murray salutò i suoi pazienti. “Cari pazienti addio, ho l’occasion ...

Milano, 3 maggio 2020 - Considerate le abitudini di approccio al trasporto pubblico, quella che inizia domani non è solo una Fase 2 ma una rivoluzione. Meglio rinunciare all’idea di salire a bordo di ...La celebre pop star era “l’occasione delle vita” per il medico ora sospettato di essere la causa della sua morte. Ecco come il dottor Murray salutò i suoi pazienti. “Cari pazienti addio, ho l’occasion ...