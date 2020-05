Ghirelli | «All’assemblea proporremo Vicenza | Monza e Reggina promosse in B»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 maggio 2020) Francesco, presidente della Lega Pro, ha parlato al Giornale diin vista dell’assemblea di Lega. Le sue parole Francescoha parlato al Giornale diin vista dell’assemblea di Lega in programma l’8 maggio. Le sue parole PROMOZIONI – «Daremo l’indicazione di promuovere in Serie B le prime classificate, poi sarà il Consiglio Federale a decidere ufficialmente. Inoltre si dovrà discutere sul meccanismo per la quarta promozione e trovare una soluzione unitaria sarà quasi impossibile. Di sicuro si dovrà cercare di arrivare a una decisione che crei meno dissensi possibili e quindi sia ben ancorata alle regole federali». ISCRIZIONI – «La proposta per le iscrizioni al prossimo campionato c’è e verrà portata in ...