Florenzi | futuro lontano da Roma | tre club italiani alla finestra | l' Inter ci ripensa

Leggi su 90min

(Di domenica 3 maggio 2020) Quale sarà ildi Alessandro? Fatto fuori da Paulo Fonseca e allontanato da, il terzino italiano è ora in prestito secco al Valencia,che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe comunque salutare a fine stagione. Getafe v Valencia - La Liga Santander Anche nella prossima stagione non farà parte del progetto di Fonseca ed è possibile che in estate lasci la Capitale per sposare un nuovo progetto. La conferma è arrivata dal direttoessato durante una diretta...