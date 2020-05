Fine Quarantena | Sapremo ancora avere relazioni sociali “reali”?

Leggi su chedonna

(Di domenica 3 maggio 2020) Ladellasancirà il ritorno dellenormali? È il sogno di molti, ma la verità sarà molto diversa perché negli ultimi mesi ci siamo abituati alledigitali. Come ci sentiremo in mezzo alla gente? Ladellao almeno della Fase 1 del periodo di, ha in qualche modo riunito le famiglie e … L'articolo“reali”? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it