"Federica Pellegrini domani si allena. L'acqua è già calda" (Di domenica 3 maggio 2020) “Leggo le notizie secondo le quali da domani in Veneto possono riprendere gli allenamenti individuali in piscina: se il presidente Zaia ha risolto il problema riguardo le cautele da osservare nel delicato momento della fase 2 sono contento, il centro federale di Verona ha già l’acqua in vasca calda per Federica Pellegrini e gli altri atleti che si preparano a Verona”. Al telefono con l’ANSA il presidente della federnuoto, Paolo Barelli, che ieri si era detto in attesa di indicazioni dal comitato tecnico scientifico della protezione civile, annuncia la riapertura dell’impianto scaligero. “Spero - aggiunge - che una linea generale per garantire l’accesso ordinato agli impianti sportivi anche nel resto d’Italia arrivi dal governo o dalle altre regioni interessate” Leggi su huffingtonpost Fase 2 : da Federica Pellegrini a Filippo Tortu - lo scatto dei campioni

"Leggo le notizie secondo le quali da domani in Veneto possono riprendere gli allenamenti individuali in piscina: se il presidente Zaia ha risolto il problema riguardo le cautele da osservare nel delicato momento della fase 2 sono contento, il centro federale di Verona ha già l'acqua in vasca calda per Federica Pellegrini e gli altri atleti che si preparano a Verona". Al telefono con l'ANSA il presidente della federnuoto, Paolo Barelli, che ieri si era detto in attesa di indicazioni dal comitato tecnico scientifico della protezione civile, annuncia la riapertura dell'impianto scaligero. "Spero - aggiunge - che una linea generale per garantire l'accesso ordinato agli impianti sportivi anche nel resto d'Italia arrivi dal governo o dalle altre regioni interessate"

