FASE 2, LE REGOLE. COSA SI PUÒ FARE E COSA NO (Di lunedì 4 maggio 2020) È un via libera progressivo alle attività economiche, industriali e di commercio - fino ad arrivare a quelle di svago e tempo libero - la 'FASE 2' che dal oggi traghetterà l'Italia fuori dalla quarantena causa Coronavirus. Un via libera ragionato che nasce dalla consapevolezza che il virus non è vinto, ma che il Paese non è in grado di sostenere un prolungamento delle misure di restrizione, né dal punto di vista economico né da quello psicologico. Ecco perché, anche a fronte del rischio di una risalita della curva del contagio, il Governo ha scelto di avviare la 'FASE 2' partendo dalle attività produttive rimaste fin qui chiuse, senza alcuna differenziazione tra regione e regione e concedendo ai cittadini una serie di libertà individuali di movimento superiori a quelle che hanno caratterizzato le settimane del ... Leggi su panorama Sesso in fase 2 - le regole dell’esperto : «Sì ai baci - ma solo sulle labbra. La saliva è a rischio contagio Covid 19»

