Fase 2 | l’appello del Premier Conte agli italiani

Leggi su howtodofor

(Di domenica 3 maggio 2020) "Entriamo nella 'due' dell'emergenza, grazie al poderoso sforzo collettivo. Questa nuovaci è costata enormi sacrifici ed è per questo che non può essere intesa come un 'liberi tutti'". Così ilGiuseppein un'intervista a La Stampa in cui chiede di evitare "gesti di disattenzione o, peggio, un'opera di rimozione collettiva. Il virus continua a circolare tra noi, siamo ancora in piena pandemia". E assicura: "Sono fortemente convinto che un sistema come il nostro non abbia affatto bisogno di investiture messianiche, né di uomini investiti di pieni poteri". (continua...) Sulle accuse di Renzi e l'abuso dei Dpcm: "Sono fortemente convinto che un sistema come il nostro non abbia affatto bisogno di investiture messianiche, né di uomini investiti di pieni poteri. Dobbiamo essere orgogliosi di avere rispettato ...