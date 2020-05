Fase 2, ecco la nuova autocertificazione per gli spostamenti (Di domenica 3 maggio 2020) Giorgia Baroncini La nuova autocertificazioneIl Viminale ha spiegato che può comunque essere ancora utilizzato il precedente modulo barrando le voci non più attuali Ormai tutti hanno perso il conto. Da quando è iniziata l'emergenza coronavirus in Italia, tra Dpcm, ordinanze e autocertificazioni è tutto un gran caos. E con le nuove misure per la Fase 2, le cose non diventeranno più semplici, anzi. Da domani, 4 maggio, entra in vigore il Dpcm del 26 aprile che dovrebbe far ripartire una buona parte delle attività produttive e industriali. Le restrizioni si allenteranno solo in parte e il Viminale ha cercato di fare chiarezza proprio in queste ore. Oltre a tutto questo, si aggiunge il modulo di autocertificazione per gli spostamenti. Negli ultimi mesi, per uscire di casa lo tenevamo sempre in tasca. Un documento dopo l'altro si ... Leggi su ilgiornale Nuova Autocertificazione per la Fase 2 : ecco come compilarla

Da domani scatta la Fase 2 : ecco la nuova autocertificazione

Fase 2, Pediatri avvertono: "Cautela durante gli incontri tra bimbi e nonni"

La diffusione del virus potrà essere valutata solo nel periodo successivo all'allentamento delle misure restrittive. Ecco quindi che secondo il pediatra è necessario applicare la massima cautela

