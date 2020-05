Fase 2, De Luca lancia il bonus pensioni: cos’è e come funziona (Di domenica 3 maggio 2020) “Daremo un bonus a 250mila pensionati per portare le pensioni minime e sociali fino a 1000 euro, per i mesi di maggio e giugno”. Lo ha annunciato il governatore della Campania Vincenzo De Luca, tra i protagonisti di questa emergenza coronavirus per le espressioni a dir poco colorite che caratterizzano i suoi messaggi ai cittadini. Le tempistiche Il Governatore ha in particolar modo annunciato “una interlocuzione con Inps e Ministero del Lavoro“, e il conseguente raggiungimento di “un’intesa”. “Lunedì o martedì dovrebbe essere firmata una convenzione per i pagamenti a maggio e giugno”, ha quindi affermato. De Luca ha anche sottolineato l’impegno della regione Campania ad assicurare la rapida erogazione dei fondi: “Abbiamo preferito procedere secondo questa logica”, ha spiegato ironicamente, ... Leggi su quifinanza Fase due in Campania - dietrofront di De Luca : «Libera uscita per i cittadini e sì al take away e al footing»

Fase due in Campania - dietrofront di De Luca : «Libera uscita per i cittadini e sì al take away e al footing»

