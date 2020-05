Fase 2 da lunedì 4 maggio | congiunti | lavoro | trasporti | funerali | febbre

lazio_magazine : RT @calciomercato_m: FASE 2 - Da lunedì 4 maggio tutti i cimiteri di Napoli accessibili ai cittadini nel rispetto del distanziamento social… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: FASE 2 - Da lunedì 4 maggio tutti i cimiteri di Napoli accessibili ai cittadini nel rispetto del distanziamento social… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FASE 2 - Da lunedì 4 maggio tutti i cimiteri di Napoli accessibili ai cittadini nel rispetto del distanziamento sociale… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: FASE 2 - Da lunedì 4 maggio tutti i cimiteri di Napoli accessibili ai cittadini nel rispetto del distanziamento social… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: FASE 2 - Da lunedì 4 maggio tutti i cimiteri di Napoli accessibili ai cittadini nel rispetto del distanziamento social… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase lunedì

Reggio TV

Nonostante il lockdown, il mondo non si è completamente fermato. Noi di Gazzetta Motori abbiamo approfittato della tecnologia per accorciare le distanze con gli eroi del Motorsport. In effetti, è curi ...Lunedì 4 maggio scatta la Fase 2 in Italia. Stop alla quarantena totale e possibilità di uscire di casa ma a patto di seguire regole molto stringenti dettate dal Governo del premier Giuseppe Conte.