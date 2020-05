Fase 2, attività lavorative su superfici agricole o forestali: cosa si può fare dal 4 maggio (Di domenica 3 maggio 2020) È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo? A questa domanda è stato risposto su Governo.it tramite un’apposita sezione creata con l’obiettivo di facilitare a tutti gli italiani la risposta alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo. La coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che ... Leggi su ilcorrieredellacitta Fase 2 : il Governo scioglie i dubbi su congiunti - sport e attività commerciali

Coronavirus - così riparte il Lazio nella fase 2 : dallo sport al mercato ortofrutticolo - le attività consentite da domani

