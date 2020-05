Fase 2, Accademia Lincei: obiettivo riduzione ondate epidemiche (Di domenica 3 maggio 2020) (Teleborsa) – Ridurre al minimo l’ampiezza delle possibili ondate epidemiche deve essere l’obiettivo principale della Fase 2: lo indica l’Accademia dei Lincei in un documento elaborato dalla sua Commissione Covid-19. “Le misure da prendere in Fase 2 – si legge nel documento – sono finalizzate a ridurre al minimo l’ampiezza delle possibili ondate epidemiche, soprattutto in considerazione che i soggetti suscettibili di contagio ancora grande maggioranza in Italia” Leggi su quifinanza (Di domenica 3 maggio 2020) (Teleborsa) – Ridurre al minimo l’ampiezza delle possibilideve essere l’principale della2: lo indica l’deiin un documento elaborato dalla sua Commissione Covid-19. “Le misure da prendere in2 – si legge nel documento – sono finalizzate a ridurre al minimo l’ampiezza delle possibili, soprattutto in considerazione che i soggetti suscettibili di contagio ancora grande maggioranza in Italia”

