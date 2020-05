Evra rivela | «Da bambino chiedevo l’elemosina»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 maggio 2020) Patriceha svelato i lati oscuri della sua infanzia: «Daho chiesto l’elemosina davanti ai negozi» L’ex difensore della Juventus Patriceha raccontato la difficile infanzia vissuta in famiglia: «Avevo molti fratelli e sorelle e vivere per le strade di Parigi non era facile. Mio fratello Dominique lavorava da McDonald’s, andavo lì così dividevamo il cibo. Non ho paura di dire che ho chiesto l’elemosina. Mi mettevo davanti ai negozi euna moneta a chi passava. Alcune persone in tv mi vedono come una superstar, ma in realtà per strada ho davvero imparato tanto». «Ma non cambierei nulla, ero sempre felice. Mi ha reso l’uomo che sono. Per le strade ho imparato a essere forte. Non sono una vittima, non voglio che la gente mi ami perché dico queste cose. Voglio motivare ...