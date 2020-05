Eroi dimenticati: Paolo Pellicano, il parroco patriota (Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag – Il Risorgimento è uno dei periodi storici più significativi della nostra nazione. E’ stato, forse, l’esempio più plateale di “guerra totale”. Più che di guerra, sarebbe più corretto parlare di “rivoluzione totale”. Difatti non furono solo i valorosi soldati a dare il proprio sangue per la patria, ma anche studenti, uomini di chiesa e donne. Tra gli uomini di chiesa, troviamo un grande personaggio del Risorgimento del sud Italia: Paolo Pellicano. Il prete, l’oratore, l’eroe Paolo Pellicano nacque a Reggio Calabria il 1° marzo 1813 da una famiglia molto conosciuta, stimata da alcuni ed odiata a morte da altri. Agamennone Sparò, generale durante l’avventura repubblicana di Napoli, era infatti un parente della madre. Da questa discendenza giacobina, la famiglia ... Leggi su ilprimatonazionale Eroi dimenticati : Carlo Freguglia - il comandante filologo del Monte Ermada (Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag – Il Risorgimento è uno dei periodi storici più significativi della nostra nazione. E’ stato, forse, l’esempio più plateale di “guerra totale”. Più che di guerra, sarebbe più corretto parlare di “rivoluzione totale”. Difatti non furono solo i valorosi soldati a dare il proprio sangue per la patria, ma anche studenti, uomini di chiesa e donne. Tra gli uomini di chiesa, troviamo un grande personaggio del Risorgimento del sud Italia:. Il prete, l’oratore, l’eroenacque a Reggio Calabria il 1° marzo 1813 da una famiglia molto conosciuta, stimata da alcuni ed odiata a morte da altri. Agamennone Sparò, generale durante l’avventura repubblicana di Napoli, era infatti un parente della madre. Da questa discendenza giacobina, la famiglia ...

publasvegas : @UltimoUMC Grazie per la vostra dedizione, purtroppo però ci sono disfattisti al governo che non hanno mai lottato… - Rosanna67143859 : RT @Concy90257370: Non sarete mai dimenticati, il vostro impegno, la vostra forza, le vostre paure, avete salvato milioni di persone, mette… - tizianaceccomar : RT @Concy90257370: Non sarete mai dimenticati, il vostro impegno, la vostra forza, le vostre paure, avete salvato milioni di persone, mette… - KManfry : RT @Concy90257370: Non sarete mai dimenticati, il vostro impegno, la vostra forza, le vostre paure, avete salvato milioni di persone, mette… - Silvia58505383 : Agli eroi dimenticati e ai vagabondi. A chi dopo aver combattuto e perso per i propri ideali, ancora si sente invin… -

Ultime Notizie dalla rete : Eroi dimenticati Eroi dimenticati: Paolo Pellicano, il parroco patriota Il Primato Nazionale Il Principe Dimenticato: la recensione del film

Su Amazon Prime Video arriva Il Principe Dimenticato, una storia tra immaginazione e realtà su un papà single che deve fare i conti con la crescita della propria bambina. Diretta da Michel Hazanaviciu ...

Coronavirus, i sindacati contro l'Usl valdostana: medici da eroi a professionisti dimenticati

AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha assunto un "atteggiamento antisindacale": l'accusa proviene dalle organizzazioni sindacali della dirigenza medica sanitaria e veteriaria pubblica ospedalier ...

Su Amazon Prime Video arriva Il Principe Dimenticato, una storia tra immaginazione e realtà su un papà single che deve fare i conti con la crescita della propria bambina. Diretta da Michel Hazanaviciu ...AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha assunto un "atteggiamento antisindacale": l'accusa proviene dalle organizzazioni sindacali della dirigenza medica sanitaria e veteriaria pubblica ospedalier ...