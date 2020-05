EMILIA ROMAGNA BOLLETTINO 3 MAGGIO Video conferenza stampa | 166 casi e 28 morti

sbonaccini : “Via Emilia, la strada dei sogni”. Siamo unica regione al mondo che porta il nome di una strada, nata per separare… - RegioneER : #Coronavirus, dal 4 maggio in vigore le nuove misure. Tutte le informazioni su: - Twiperbole : Spesa, seconde case, visite a nonni e genitori, spostarsi in bici, in auto: domande e risposte di @RegioneER sulla… - AlanPoll : RT @marifcinter: 18 regioni sotto quota 100 casi (solo Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte sopra quota 100) 15 regioni sotto quota 50 casi… - robreg1 : RT @bendellavedova: Ti proposi liste libdem autonome (dal Pd) alle europee: hai scelto il Pd e il gruppo dei socialisti; poi liste comuni i… -

EMILIA ROMAGNA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : EMILIA ROMAGNA