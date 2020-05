Emergenza Covid-19, previsto grande esodo da Nord al Sud di 3 milioni di persone, Emiliano “chiede il rispetto degli obblighi”, ecco quali (Di domenica 3 maggio 2020) Saranno 3 milioni di persone che da domani si trasferiranno dal Nord al Sud. Da giorni Treni e bus sono prenotati in ogni ordine di posto. Secondo quanto riferito saranno soprattutto persone che hanno domicilio al Sud che vogliono ritrovare i propri congiunti. L’esodo crea non poca apprensione tra gli abitanti del Sud e in particolare della Puglia e della Campania. Emiliano in collaborazione con l’assessore ai trasporti Giovanni Giannini. Emiliano ha chiesto agli operatori dei trasporti la massima attenzione: “tutte le persone fisiche che sono rientrate in Puglia da altre regioni, per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio abitazione o residenza, hanno l’obbligo di comunicarlo immediatamente compilando il modulo sul portale della Regione Puglia o al proprio medico o all’operatore di sanità pubblica e devono restare in ... Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 in Puglia - Emiliano da domani mascherine a 50 centesimi - sono obbligatorie ovunque tranne se cammini da solo in strada”

Covid-19 - per alcuni a Bari è già finita l’emergenza - lungomare preso d’assalto e tintarella a Torre Quetta

Emergenza Covid-19 a Bari - dopo tutto quello che è successo a Barletta - la Basilica di San Nicola viene blindata - chiusa dal 7 al 10 maggio (Di domenica 3 maggio 2020) Saranno 3diche da domani si trasferiranno dalal Sud. Da giorni Treni e bus sono prenotati in ogni ordine di posto. Secondo quanto riferito saranno soprattuttoche hanno domicilio al Sud che vogliono ritrovare i propri congiunti. L’crea non poca apprensione tra gli abitanti del Sud e in particolare della Puglia e della Campania. Emiliano in collaborazione con l’assessore ai trasporti Giovanni Giannini. Emiliano ha chiesto agli operatori dei trasporti la massima attenzione: “tutte lefisiche che sono rientrate in Puglia da altre regioni, per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio abitazione o residenza, hanno l’obbligo di comunicarlo immediatamente compilando il modulo sul portale della Regione Puglia o al proprio medico o all’operatore di sanità pubblica e devono restare in ...

reportrai3 : #Report chiede conto al Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid 19 Domenico Arcuri di un documento esclusiv… - enpaonlus : Nostro Appello al Governo per la Ripresa delle Adozioni dei cani e gatti - Viminale : #COVID19 Le indicazioni ai prefetti per l'applicazione delle misure governative sulla #fase2 dell'emergenza. On lin… - ilnapolionline : Ecco l'ordinanza del Governatore De Luca sulla ripresa degli allenamenti - - libera_annclm : RT @Lavialibera: ?? Post dimissioni di #Basentini e nomina di #Petralia, facciamo chiarezza: nessun boss detenuto al carcere duro, il regime… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid-19: Nuovo modello autocertificazione, Circolare Ministero dell’Interno e Faq Lavori Pubblici Coronavirus, il premier Conte sulla fase 2: “Sono fiducioso. Servirà collaborazione”

A poche ore dall’inizio della fase 2, su cui si addensano preoccupazioni per le possibili conseguenze sui contagi da coronavirus, arriva l’invito alla “responsabilità” con la prospettiva che questo ...

Fiorentina, decisione a sorpresa: potrebbe essere già ceduto

La Fiorentina, approfittando anche della sosta forzata legata all’emergenza relativa al Coronavirus, sta studiando già come rinforzarsi in vista della prossima stagione. L’obiettivo dei viola è quello ...

A poche ore dall’inizio della fase 2, su cui si addensano preoccupazioni per le possibili conseguenze sui contagi da coronavirus, arriva l’invito alla “responsabilità” con la prospettiva che questo ...La Fiorentina, approfittando anche della sosta forzata legata all’emergenza relativa al Coronavirus, sta studiando già come rinforzarsi in vista della prossima stagione. L’obiettivo dei viola è quello ...