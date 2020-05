Emergenza Covid-19, Decaro “Bari pronta per la fase 2”, tutto quello che riaprirà e cosa rimarrà ancora chiuso (Di domenica 3 maggio 2020) Per il Sindaco di Bari, Antonio Decaro “Bari è pronta a entrare nella fase 2”. Ma l’imperativo è usare le mascherine e mantenere le distanze. Da domani sarà possibile utilizzare i bus solo però muniti di mascherine, sarà riaperto il mercato di via Pitagora per la vendita di prodotti ittici, mentre i generi alimentari saranno trasferiti in via Pitagora. Ancora chiusi parchi e la spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro. Saranno chiusi per tutto maggio. Ma per Pane e Pomodoro ci sono importanti novità perché è stata predisposta dal comune la manutenzione della spiaggia. Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - il governatore della Lombardia Fontana “La cura con plasma è un incredibile traguardo - in molti casi evita ai pazienti la rianimazione”

Emergenza COVID-19 - noto virologo italiano docente in Usa è ottimista “In Italia continua la grande ritirata del Coronavirus - presto torneremo alla normalità”

Emergenza Covid-19 - gli Usa - con procedura d’urgenza - autorizzano l’uso del “Remdesivir” farmaco anti-Ebola (Di domenica 3 maggio 2020) Per il Sindaco di Bari, Antonio“Bari èa entrare nella2”. Ma l’imperativo è usare le mascherine e mantenere le distanze. Da domani sarà possibile utilizzare i bus solo però muniti di mascherine, sarà riaperto il mercato di via Pitagora per la vendita di prodotti ittici, mentre i generi alimentari saranno trasferiti in via Pitagora. Ancora chiusi parchi e la spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro. Saranno chiusi permaggio. Ma per Pane e Pomodoro ci sono importanti novità perché è stata predisposta dal comune la manutenzione della spiaggia.

reportrai3 : #Report chiede conto al Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid 19 Domenico Arcuri di un documento esclusiv… - poliziadistato : In questo periodo di emergenza sanitaria per #Covid_19 è ancor più importante donare sangue. Chi ha i requisiti pe… - RegioneLazio : Emanata l’Ordinanza “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019” pe… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: Marco Mencarelli è ormai da due mesi il capo allenatore de Il Bisonte Firenze, ma a causa dell’emergenza Covid-19 non è… - caterinacorda1 : RT @Alex70Fa: Lo stesso modo operandi usato per aiutare l'#Italia nell'emergenza #Covid_19. #Germania #BCE usurai #Nazisti d'#Europa, diven… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid a Grottaminarda: il bilancio del Comune Ottopagine CUNEO/ Anche il Museo Diocesano di San Sebastiano partecipa a #savetheculture

Di fronte alla chiusura dei musei per l’emergenza Coronavirus e alla conseguente crisi che si è abbattuta sul settore culturale, Heritage ha deciso di promuovere una campagna per sostenere i luoghi de ...

Servizi pubblici impoveriti e precari. Come affronteremo la “fase due”?

L’irrompere del coronavirus ha messo a nudo la fragilità del nostro sistema sanitario nazionale, impoverito da tagli, restrizioni, riduzione del personale, accanimento burocratico, privatizzazioni. Ne ...

Di fronte alla chiusura dei musei per l’emergenza Coronavirus e alla conseguente crisi che si è abbattuta sul settore culturale, Heritage ha deciso di promuovere una campagna per sostenere i luoghi de ...L’irrompere del coronavirus ha messo a nudo la fragilità del nostro sistema sanitario nazionale, impoverito da tagli, restrizioni, riduzione del personale, accanimento burocratico, privatizzazioni. Ne ...