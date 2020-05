Elisa Maino svela come piangere per finta su TikTok (Di lunedì 4 maggio 2020) Se hai meno di 14 anni conosci sicuramente Elisa Maino, una influencer, instagrammer, TikToker, scrittrice (e chi più ne ha più ne metta) di successo. Un vero successo che l’ha portata a debuttare anche su Rai Uno dove – intervistata da Lorella Cuccarini – ha risposto alla domanda ‘Quanto guadagni?‘ in maniera più politicamente corretta di un qualsiasi programma presente proprio su Rai Uno. “Per mia scelta ho deciso di non sapere nulla per quanto riguarda i soldi, non chiedo mai ai miei genitori che se ne occupano. Non mi interessa sapere quanto guadagno perché voglio fare questo solo ed esclusivamente perché è una mia passione, senza secondi fini”. Recentemente Elisa Maino ha realizzato una video diretta con Paola Di Benedetto ed ha svelato un veloce tutorial per “piangere su TikTok” per ... Leggi su bitchyf Elisa Maino svela come piangere per finta su TikTok (Di lunedì 4 maggio 2020) Se hai meno di 14 anni conosci sicuramente, una influencer, instagrammer,er, scrittrice (e chi più ne ha più ne metta) di successo. Un vero successo che l’ha portata a debuttare anche su Rai Uno dove – intervistata da Lorella Cuccarini – ha risposto alla domanda ‘Quanto guadagni?‘ in maniera più politicamente corretta di un qualsiasi programma presente proprio su Rai Uno. “Per mia scelta ho deciso di non sapere nulla per quanto riguarda i soldi, non chiedo mai ai miei genitori che se ne occupano. Non mi interessa sapere quanto guadagno perché voglio fare questo solo ed esclusivamente perché è una mia passione, senza secondi fini”. Recentementeha realizzato una video diretta con Paola Di Benedetto ed hato un veloce tutorial per “su” per ...

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Maino Elisa Maino svela come piangere per finta su TikTok Bitchyf.it Elisabetta Righi Iwanejko nuovo presidente dell'Ass. San Marino - Italia

Elisabetta Righi presidente dell'associazione San Marino-Italia

