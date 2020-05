Eliana Michelazzo | mamma malata di coronavirus? Appello disperato su Instagram

(Di domenica 3 maggio 2020)preoccupata per la salute della madre: "non sta bene! Spero che non sia nulla di grave! Ma sapete che con questo virus..."

Eliana Michelazzo preoccupata per la salute della madre. La ex agente di Pamela Prati è tornata sui social pubblicando una Instagram Stories in cui si è dapprima scusata con i suoi fan per l’assenza m ...È passato un anno dal Prati Gate, il caso mediatico che sconvolse l’Italia: il finto matrimonio della showgirl sarda con Mark Caltagirone. Dell’identità dell’uomo si è discusso per mesi, sono state po ...