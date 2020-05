Eliana Michelazzo | Instagram | fidanzato | chi è | l' ho fatto virtuale

Leggi su blogo

(Di domenica 3 maggio 2020); un personaggio televisivo che ha avuto molto spazio sul piccolo schermo per la vicenda di Pamela Prati e del suo finto matrimonio con Mark Caltagirone.Nata a Roma il 16 luglio 1979 sotto il segno del Cancro, lamuove i primi passi nel mondo dello showbiz partecipando al dating show Uomini e Donne nel 2009 per corteggiare l'ex nuotatore Federico Mastrostefano. Prima di quell'esperienza, aveva svolto come attività la ricostruttrice di unghie., chi;, l'ho03 maggio 2020 15:07.