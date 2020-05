Egitto, sulla morte di Shady Habash l’ipotesi atto dimostrativo: “Forse ha ingerito detersivo. Limite detenzione era scaduto da due mesi” (Di domenica 3 maggio 2020) Caso giudiziario 480: fine per decesso. Shady Habash è rimasto un numero, anche da morto. Il resto delle comunicazioni su quanto accaduto l’altra notte dentro la prigione di Tora, al Cairo, dove il 22enne ha perso la vita dopo essere rimasto in carcere oltre due anni per un videoclip satirico contro il presidente Abdel Fattah al-Sisi, sono ridotte al minimo: “Signora, suo figlio è morto poco fa in cella, può venire a riprendersi la salma“, si è sentita dire da un funzionario della prigione più temuta d’Egitto la madre del giovane regista. E così la donna ha fatto, recuperando i resti del figlio e procedendo all’immediata sepoltura nella tomba di famiglia, in un cimitero alla periferia est della capitale. Sulle cause della morte di Shady Habash le nuvole si stanno diradando. Già ieri l’ipotesi ... Leggi su ilfattoquotidiano Egitto - Zaky resta in carcere. Sesto rinvio dell’udienza sulla custodia cautelare. Gli attivisti chiedono chiarimenti sulla legalità della detenzione

