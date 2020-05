Edenlandia, appello al Governo: “Abbiamo un piano per la riapertura” (Di domenica 3 maggio 2020) Edenlandia, Gianluca Vorzillo: “La prossima settimana abbiamo un incontro con il Presidente Vincenzo De Luca per illustrare il piano di azione per riaprire in sicurezza”. Il covid 19 che ha messo in ginocchio un Paese intero sotto tutti i punti di vista, e ha tenuto gli italiani “segregati” in casa per quasi due mesi, ora pare abbia rallentato la sua corsa all’accaparrarsi il nostro Bel Pese, facendoci tirare un respiro di sollievo. E piano piano, riunioni dopo riunioni del Governo, dei Governatori regionali, l’economia sarebbe pronta per ricominciare a girare. Tante le categorie delle quali abbiamo sentito parlare, tante le proposte (alle volte anche un po’ azzardate) che ci siamo trovati a leggere. Per tutte le categorie, o quasi, sono state fatte proposte di ri-apertura delle attività, scaglionate, per alcuni, rimandate nei prossimi ... Leggi su 2anews (Di domenica 3 maggio 2020), Gianluca Vorzillo: “La prossima settimana abbiamo un incontro con il Presidente Vincenzo De Luca per illustrare ildi azione per riaprire in sicurezza”. Il covid 19 che ha messo in ginocchio un Paese intero sotto tutti i punti di vista, e ha tenuto gli italiani “segregati” in casa per quasi due mesi, ora pare abbia rallentato la sua corsa all’accaparrarsi il nostro Bel Pese, facendoci tirare un respiro di sollievo. E, riunioni dopo riunioni del, dei Governatori regionali, l’economia sarebbe pronta per ricominciare a girare. Tante le categorie delle quali abbiamo sentito parlare, tante le proposte (alle volte anche un po’ azzardate) che ci siamo trovati a leggere. Per tutte le categorie, o quasi, sono state fatte proposte di ri-apertura delle attività, scaglionate, per alcuni, rimandate nei prossimi ...

InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: EDENLANDIA - Appello al Governo, Vorzillo: 'Gli esperti si sono dimenticati del nostro settore, abbiamo un piano per l… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: EDENLANDIA - Appello al Governo, Vorzillo: 'Gli esperti si sono dimenticati del nostro settore, abbiamo un piano per l… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: EDENLANDIA - Appello al Governo, Vorzillo: 'Gli esperti si sono dimenticati del nostro settore, abbiamo un piano per l… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: EDENLANDIA - Appello al Governo, Vorzillo: 'Gli esperti si sono dimenticati del nostro settore, abbiamo un piano per l… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EDENLANDIA - Appello al Governo, Vorzillo: 'Gli esperti si sono dimenticati del nostro settore, abbiamo un piano per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Edenlandia appello Edenlandia, appello al governo: «Noi dimenticati, abbiamo un piano per riaprire» Il Mattino Edenlandia, appello al governo: «Noi dimenticati, abbiamo un piano per riaprire»

“Non posso ora che fare un appello a chi ci governa - continua Vorzillo - non posso pensare che gli ... permettendo allo stesso tempo un sano svago. L’Edenlandia, nello specifico, ha studiato un piano ...

EDENLANDIA - Appello al Governo, Vorzillo: "Gli esperti si sono dimenticati del nostro settore, abbiamo un piano per la riapertura"

Il covid 19 che ha messo in ginocchio un Paese intero sotto tutti i punti di vista, e ha tenuto gli italiani “segregati” in casa per quasi due mesi, ora pare abbia rallentato la sua corsa all’accaparr ...

“Non posso ora che fare un appello a chi ci governa - continua Vorzillo - non posso pensare che gli ... permettendo allo stesso tempo un sano svago. L’Edenlandia, nello specifico, ha studiato un piano ...Il covid 19 che ha messo in ginocchio un Paese intero sotto tutti i punti di vista, e ha tenuto gli italiani “segregati” in casa per quasi due mesi, ora pare abbia rallentato la sua corsa all’accaparr ...