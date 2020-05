Ecco il nuovo modello per l' autocertificazione ma può essere usato anche il

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di domenica 3 maggio 2020) Sul sito del Viminale è disponibile ildi autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile da domani.; comunqueancora utilizzato il precedentebarrando le voci non più attuali. L'autodichiarazione, spiega il ministero, è in possesso degli operatori di polizia ecompilata al momento del controllo. Nelmodulo il cittadino deve dichiarare dia conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, sia nazionali che regionali. Sono quindi riportati le quattro motivazioni che possono determinare lo spostamento: comprovate esigenze lavorative; assoluta urgenza; situazione di necessità; motivi di salute. Si lasciano poi sei righe in bianco in cui il cittadino; specificare la ragione dello spostamento. Resta comunque valida, per chi l'ha stampata, la vecchia versione. ...