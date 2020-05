E’ online “Cercavano la verità” il sito di Ossigeno per l’informazione che racconta le storie di 30 giornalisti italiani uccisi a causa del loro lavoro (Di domenica 3 maggio 2020) E’ online, da oggi, Cercavano la verità, il sito, realizzato da Ossigeno per l’informazione, che raccoglie e presenta in modo unitario le storie di trenta giornalisti italiani uccisi dalle mafie, dal terrorismo e dai conflitti all’estero. “E’ nato – si legge nella presentazione del sito giornalistiuccisi.it – per essere più di un semplice archivio, più di una porta di accesso unico alle informazioni esistenti in ordine sparso sulle vicende che hanno portato alla morte questi 30 uomini e donne. E’ uno strumento al servizio della memoria collettiva, che deve essere costantemente nutrita per aumentare la conoscenza e migliorare la comprensione dei fatti, per conservare documenti e testimonianze e raccoglierne di nuovi, per impedire che, da una generazione all’altra, i ricordi sbiadiscano e si perda il senso delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 3 maggio 2020) E’, da oggi, Cercavano la verità, il, realizzato daper l’informazione, che raccoglie e presenta in modo unitario le storie di trenta giornalisti italiani uccisi dalle mafie, dal terrorismo e dai conflitti all’estero. “E’ nato – si legge nella presentazione delgiornalistiuccisi.it – per essere più di un semplice archivio, più di una porta di accesso unico alle informazioni esistenti in ordine sparso sulle vicende che hanno portato alla morte questi 30 uomini e donne. E’ uno strumento al servizio della memoria collettiva, che deve essere costantemente nutrita per aumentare la conoscenza e migliorare la comprensione dei fatti, per conservare documenti e testimonianze e raccoglierne di nuovi, per impedire che, da una generazione all’altra, i ricordi sbiadiscano e si perda il senso delle ...

