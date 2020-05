Donnarumma Juventus | colpo a zero nel 2021 | il nuovo piano di Paratici

(Di domenica 3 maggio 2020)– Da tempo si parla ormai dicome erede naturale di Gigi Buffon. Il portiere è esploso all’età di 16 anni ed è già un veterano del Milan nonostante abbia solo 20 anni. Diversi problemi con la società dovuti a Raiola potrebbero portarlo lontano da Milano. Il futuro di ‘Gigio’potrebbe davvero essere alla. Infatti i bianconeri lo tengono d’occhio da diversi anni, perchè molto probabilmente sarà lui il futuro della Nazionale ed è attualmente il miglior portiere italiano., ildiSecondo ‘Top Calcio 24’, programma in onda su ‘Telelombardia’, il club bianconero non ha mollato la presa sul portiere del Milan nonostante il fresco rinnovo di Szczesny fino al giugno 2024. Ildi...

Sport - Il portiere del Milan andrà in scadenza nel giugno 2021, con il suo agente Raiola che chiede un ingaggio superiore rispetto ai 6 milioni di euro che il proprio assistito percepisce attualmente ...Calciomercato, i contratti in scadenza nel 2021 sono una grande opportunità. Non solo Gigio Donnarumma, sono diversi i campioni che andranno in scadenza tra solo un anno. Questo significa che in estat ...