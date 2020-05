Domenica 3 maggio 2020, il vangelo del giorno e le parole del Papa nella domenica del Buon Pastore (Di domenica 3 maggio 2020) 3 maggio 2020. nella quarta domenica di Pasqua, Papa Francesco ha presieduto la Messa a Casa Santa Marta. Quest’oggi è la domenica del Buon Pastore (oltre che la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni). E proprio del Buon Pastore ha parlato il Pontefice durante l’omelia, come potrete vedere frattanto nella parte video che vi proponiamo in coda. vangelo domenica 3 maggio 2020 Dal vangelo secondo Giovanni Gv 10,1-10 In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina ... Leggi su nonsolo.tv L’ALLIEVA 2 - anticipazioni puntata di domenica 3 maggio / Stasera in tv

