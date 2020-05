Distanza, doccia a casa e completini da lavare: così saranno gli allenamenti del Napoli (Di domenica 3 maggio 2020) Aurelio De Laurentiis ha spiegato a Vincenzo De Luca che con tutto lo spazio e i tre campi di Castel Volturno non ci saranno problemi di sicurezza per la ripresa degli allenamenti. Come avverranno? Lo spiega oggi in edicola il Corriere dello Sport. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 3 maggio 2020) Aurelio De Laurentiis ha spiegato a Vincenzo De Luca che con tutto lo spazio e i tre campi di Castel Volturno non ciproblemi di sicurezza per la ripresa degli. Come avverranno? Lo spiega oggi in edicola il Corriere dello Sport.

Distanza, doccia a casa e completini da lavare: così saranno gli allenamenti del Napoli

Aurelio De Laurentiis ha spiegato a Vincenzo De Luca che con tutto lo spazio e i tre campi di Castel Volturno non ci saranno problemi di sicurezza

Aurelio De Laurentiis ha spiegato a Vincenzo De Luca che con tutto lo spazio e i tre campi di Castel Volturno non ci saranno problemi di sicurezza Aurelio De Laurentiis ha spiegato a Vincenzo De Luca ...

Sardegna, spiagge ancora vietate ai cittadini: Solinas non le riapre, ecco tutta l’ordinanza completa e cosa cambia da lunedì

Il virus e’ ancora presente, e non bisogna abbassare la guardia. Ma, ha detto stasera durante il punto stampa il Presidente della Regione Christian Solinas, c’e’ l’esigenza di restituire al popolo Sar ...

