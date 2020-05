KontroKulturaa : Diletta Leotta, la madre Ofelia le ruba la scena: la foto bollente infiamma il web - - supercicciolo : RT @Maicuntent1986: Quanto mi gasa il fatto che la Hunziker abbia fatto sta figura di merda. Anni a farsi pubblicità sulla pelle delle donn… - willy_signori : RT @Maicuntent1986: Quanto mi gasa il fatto che la Hunziker abbia fatto sta figura di merda. Anni a farsi pubblicità sulla pelle delle donn… - CicoCeco81 : D'altronde se chiamiamo giornaliste Diletta Leotta e company non possiamo meritarci l'intelligenza, la sobrietà e l… - lewmilton : RT @Maicuntent1986: Quanto mi gasa il fatto che la Hunziker abbia fatto sta figura di merda. Anni a farsi pubblicità sulla pelle delle donn… -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Alicia Keys. Uno ascolta "Empire State of Mind" e non può non commuoversi, soprattutto in questo periodo, con Milano e New York pesantemente attaccate dal virus. New York è New York, la culla di tutti ...C’è chi ha approfittato del lockdown per concentrarsi sull’allenamento fisico e ne uscirà con un lato B di marmo, come Georgina Rodriguez, Diletta Leotta e Belen. Chi ha scelto un corso intensivo all’ ...