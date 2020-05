Darmian: «Parma ambizioso. Voglio l’Europeo a tutti i costi» (Di domenica 3 maggio 2020) Il terzino del Parma Darmian racconta l’arrivo in gialloblù e l’obiettivo nazionale: «Voglio giocare l’Europeo a tutti i costi» Matteo Darmian ha commentato così il suo approdo al Parma: «Sono stato fortunato. Il direttore sportivo Faggiano mi ha permesso di tornare in Serie A, un campionato che conoscevo bene. Al momento siamo concentrati sull’evitare la retrocessione, è questo l’obiettivo principale. Ma il club è ambizioso». «Per quanto riguarda la nazionale, Voglio giocare a tutti i costi l’Europeo l’anno prossimo con la maglia dell’Italia», ha ammesso il terzino ai microfoni del Guardian. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 maggio 2020) Il terzino delracconta l’arrivo in gialloblù e l’obiettivo nazionale: «giocare l’Europeo a» Matteoha commentato così il suo approdo al: «Sono stato fortunato. Il direttore sportivo Faggiano mi ha permesso di tornare in Serie A, un campionato che conoscevo bene. Al momento siamo concentrati sull’evitare la retrocessione, è questo l’obiettivo principale. Ma il club è». «Per quanto riguarda la nazionale,giocare al’Europeo l’anno prossimo con la maglia dell’Italia», ha ammesso il terzino ai microfoni del Guardian. Leggi su Calcionews24.com

