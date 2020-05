Dall’aperitivo di Zingaretti a Milano | alla grigliata del primo maggio di Ruberti Multa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 3 maggio 2020) Il famigerato aperitivo anti-panico offerto dal sindaco di, Beppe Sala, a Nicolaevidentemente non è bastato.Regione Lazio non hanno imparato la lezione. Ma se il cin cin del 27 febbraio scorso costò, molto probabilmente, al governatore e segretario del Pd il contagio da Coronavirus con conseguente quarantena, pure il suo capo di gabinetto Albino(nella foto con), ha pagato a caro prezzo laromana del. Come riporta Il Messaggero, Il braccio destro del governatore del Lazio “è stato sorpreso al Pigneto da una pattuglia di poliziotti lontano dal proprio domicilio”, allertata da un cittadino che dal proprio balcone aveva notato il curioso assembramento. “All’arrivo degli agenti in via Macerata,si è subito autodenunciato, senza opporre resistenza”, scrive il ...