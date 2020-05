Da Bergamo la cura che potrebbe rivoluzionare la lotta al Coronavirus | anticorpi dei

(Di domenica 3 maggio 2020)è stata una delle aree dell’Italia più devastate dall’epidemia dima ora da qui arriva una nuova e grande speranza nellaalla malattia. I medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII hanno messo a punto una nuova tecnica cherivelarsi rivoluzionaria: estrarreda pazienti guariti da Covid-19 per infonderli in malati gravi che sono ancora intubati e hanno il 40% di possibilita’ di morire. La sperimentazione e’ iniziata da poche settimane e sta dando risultati ritenuti “estremamente incoraggianti“. “Finora nessuno dei pazienti sottoposti al trattamento con questa procedura e’ morto o ha avuto effetti collaterali – spiega Piero Luigi Ruggenenti, direttore dell’unita’ di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale bergamasco, che coordina le infusioni effettuate ...

