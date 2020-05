Cristiano Ronaldo, super regalo per la festa della mamma: una Mercedes [FOTO] (Di domenica 3 maggio 2020) La mamma di Cristiano Ronaldo ha attraversato un momento difficile, a causa di un malore. Adesso le sue condizioni sono migliorate, il calciatore della Juventus non ha fatto mancare tutto l’affetto. Il portoghese ha fatto un super regalo a Dolores, insieme ai fratelli ha fatto trovare in garage nuova macchina infiocchettata e un bel mazzo di fiori. La FOTO è stato pubblicata sui social: “Grazie ai miei figli per questo regalo. Buona giornata a tutti”. In Portogallo la festa della mamma si festeggia la prima domenica di maggio, Ronaldo ha deciso di omaggiare sua madre per la ricorrenza con una Mercedes. Sicuramente molto apprezzata. La fidanzata di Cristiano Ronaldo da capogiro: Georgina Rodriguez stende i panni in perizoma FOTOL'articolo Cristiano Ronaldo, super regalo per la festa della mamma: una Mercedes FOTO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Juventus-Atalanta 2-2 - Cristiano Ronaldo lascia il campo e va in Svizzera. Il ‘fenomeno’ aggredisce Muriel

