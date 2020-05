Crazy Stupid Love film stasera in tv 3 maggio: cast, trama, curiosità, streaming (Di domenica 3 maggio 2020) Crazy Stupid Love è il film stasera in tv domenica 3 maggio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Crazy Stupid Love film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 16 settembre 2011 GENERE: Commedia ANNO: 2011 REGIA: Glenn Ficarra, John Requa cast: Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone, Julianne Moore, Marisa Tomei, Kevin Bacon, Karolina Wydra, Crystal Reed, John Carroll Lynch, Joey King, Liza Lapira, Beth LittlefordDURATA: 118 MinutiCrazy Stupid Love film stasera in tv: trama Il quarantenne Cal Weaver ha una vita perfetta: un buon matrimonio e due adorabili figli, una bella casa, un lavoro appagante. Ma entra in crisi quando scopre che la moglie Emily, suo amore dai tempi del liceo, l’ha tradito e ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 3 maggio 2020)è ilin tv domenica 32020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 16 settembre 2011 GENERE: Commedia ANNO: 2011 REGIA: Glenn Ficarra, John Requa: Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone, Julianne Moore, Marisa Tomei, Kevin Bacon, Karolina Wydra, Crystal Reed, John Carroll Lynch, Joey King, Liza Lapira, Beth LittlefordDURATA: 118 Minutiin tv:Il quarantenne Cal Weaver ha una vita perfetta: un buon matrimonio e due adorabili figli, una bella casa, un lavoro appagante. Ma entra in crisi quando scopre che la moglie Emily, suo amore dai tempi del liceo, l’ha tradito e ...

