Covid | a Napoli sei nuovi casi ma aumentano i guariti | il bollettino

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi-19 per la città di, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, domenica 3 maggio. Sono sei ipositivi registrati nelle ultime ore, mentre aumenta il numero dei(281). Resta invariato, invece, quello dei clinicamente(18). Scendono a 96 i ricoverati in ospedale (ieri erano 97), di cui 7 in terapia intensiva (8 fino a ieri). In totale sono 446 le persone in isolamento domiciliare e 159 quelle asintomatiche. Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall’ASL1 Centro. Ricordiamo che i clinicamentesono i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano ...