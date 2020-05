**Coronavirus: Zaia, 'riflettiamo se era possibile votare a luglio'** (Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 amg. (Adnkronos) - "Immaginate di essere a metà o a fine luglio, con il bel sole che c'è oggi: vi fermate un attimo e dite, avremmo potute votare oggi ma due mesi fa hanno deciso di no. Vi lascio con questa riflessione". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante una conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano **Coronavirus : Zaia - 'valutare con governo aperture prima di giugno'**

**Coronavirus : Zaia - 'Mattarella valuti onorificenza a Vo''**

**Coronavirus : Zaia - ‘in linea con Dpcm - nessuna prova muscolare’** (Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 amg. (Adnkronos) - "Immaginate di essere a metà o a fine, con il bel sole che c'è oggi: vi fermate un attimo e dite, avremmo potuteoggi ma due mesi fa hanno deciso di no. Vi lascio con questa riflessione". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Veneto, Luca, durante una conferenza stampa.

LegaSalvini : ZAIA: 'VENETO PUÒ APRIRE TUTTO'. E A SETTEMBRE PIANO DA 30MILA TAMPONI AL GIORNO LE ORDINANZE EMESSE IN VENETO NON… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il governatore della Campania De Luca: 'Mascherina obbligatoria o sanzioni' #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, Zaia: Veneto in teoria già pronto a riaprire tutto - cmanara77 : RT @PCagnan: Nuova ordinanza di Zaia: sport e tempo libero, ecco le nuove regole - Il Mattino di Padova ?@Emergenza24? - cali20192 : RT @corriereveneto: #coronavirus #veneto Zaia: «La nuova ordinanza è per la tutela della salute: sennò si richiude» -