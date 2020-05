Coronavirus, via libera per la Juventus che richiama gli stranieri in Italia: problemi per Ronaldo (Di domenica 3 maggio 2020) Il nulla osta del Viminale è arrivato: la Juventus può finalmente richiamare i suoi giocatori all’estero, 9 in tutto, tra cui anche Cristiano Ronaldo. Le telefonate di convocazione sono partite oggi, sebbene ancora non si sa quando riprenderanno gli allenamenti in gruppo e la ripresa del campionato è incerta. Ma intanto i 9 che erano tornati nei loro paesi d’origine con l’attività totalmente ferma, possono organizzare il viaggio di rientro in Italia. Una volta tornati a Torino dovranno rispettare i 14 giorni di quarantena. Il rientro potrebbe non essere facilissimo per tutti, con le rigide misure anti-Coronavirus quasi ovunque, e il primo intoppo – secondo quanto hanno riportato alcuni media portoghesi – ha riguardato proprio Cristiano Ronaldo. Le autorita’ di Lisbona avrebbero bocciato i primi piani di volo del suo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - le ultime ordinanze delle Regioni sulla fase 2 : in Liguria sì alle uscite in barca di coppia - in Lombardia solo in solitaria. Veneto - Fvg e Lazio danno via libera alla sistemazione delle spiagge

Coronavirus - l’appello di Sala per la Fase 2 : “In questa partita comportamento vale 90 - controlli 10. Italia terza via tra modello cinese e svedese”

Rinviati gli Europei di ciclismo per l’emergenza coronavirus (Di domenica 3 maggio 2020) Il nulla osta del Viminale è arrivato: lapuò finalmentere i suoi giocatori all’estero, 9 in tutto, tra cui anche Cristiano Ronaldo. Le telefonate di convocazione sono partite oggi, sebbene ancora non si sa quando riprenderanno gli allenamenti in gruppo e la ripresa del campionato è incerta. Ma intanto i 9 che erano tornati nei loro paesi d’origine con l’attività totalmente ferma, possono organizzare il viaggio di rientro in. Una volta tornati a Torino dovranno rispettare i 14 giorni di quarantena. Il rientro potrebbe non essere facilissimo per tutti, con le rigide misure anti-quasi ovunque, e il primo intoppo – secondo quanto hanno riportato alcuni media portoghesi – ha riguardato proprio Cristiano Ronaldo. Le autorita’ di Lisbona avrebbero bocciato i primi piani di volo del suo ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Spallanzani: da luglio via alla sperimentazione del vaccino sull'uomo #Coronavirusitalia… - c_appendino : #RT @TorinoClick: #COVID19, #fase2: ‘Beta Test’ al via in 5 scuole torinesi per sperimentare e analizzare le misure… - giusmo1 : Coronavirus, Salgado a Bolsonaro: 'Indigeni dell'Amazzonia a rischio genocidio. Non c'è tempo da perdere”… - mmauri14 : Fase 2 coronavirus, Ghali nel video per Milano: 'Un passo alla volta' - nostrobardo : Coronavirus, il Viminale mette online il nuovo modulo per l'autocertificazione -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus, al via test sierologici per primi 150mila italiani Adnkronos Coronavirus, Cutroni Zodda: muore una donna di 76 anni

È morta all’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto una donna di 76 anni. E’ la vittima numero 51 del coronavirus. Ed è anche la ventottesima tra le persone risultate positive della casa d ...

Coronavirus, il sindaco Campi informa: un nuovo caso a Gerenzano

GERENZANO – Oggi + 1 a Gerenzano. Ecco la comunicazione del sindaco, Ivano Campi. In data odierna Ats Insubria mi ha informato della positività di un nostro concittadino, a cui auguriamo una pronta gu ...

È morta all’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto una donna di 76 anni. E’ la vittima numero 51 del coronavirus. Ed è anche la ventottesima tra le persone risultate positive della casa d ...GERENZANO – Oggi + 1 a Gerenzano. Ecco la comunicazione del sindaco, Ivano Campi. In data odierna Ats Insubria mi ha informato della positività di un nostro concittadino, a cui auguriamo una pronta gu ...