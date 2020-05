Coronavirus: valutazione rapida per remdesivir (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus: l’Agenzia europea del farmaco avvia la valutazione rapida per il farmaco antivirale remdesivir in relazione al trattamento del Covid-19 L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha avviato uno studio di revisione continua dei dati con procedura rapida relativo al farmaco antivirale remdesivir in relazione al trattamento del Covid-19. Si tratta di una procedure di cui l’Ema… L'articolo Coronavirus: valutazione rapida per remdesivir Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale Coronavirus - gli Stati Uniti autorizzano l’uso del Remdesivir. Anche l’Ema avvia una valutazione rapida sul farmaco anti-Ebola

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus valutazione Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Usa punta su antivirale, anche Ue, valutazione rapida. Unicef, allarme vaccini Il Sole 24 ORE Lotta al Covid-19. Donati dal Lions Club22 saturimetri all’ospedale di Soverato

ll Lions Club Squillace Cassiodoro non si ferma davanti al Covid-19 e continua la sua opera di servire il territorio e la sua comunità. Il Club ha donato, infatti, al Pronto Soccorso del nosocomio di ...

Fase 2, decreto Aprile: reddito d'emergenza da 800 euro

Nella fase 2 reddito di emergenza e la cassa integrazione sarà prorogata per 18 settimane, fino al 31 ottobre, secondo la bozza del decreto legge Aprile in fase di approvazione dal governo. Nel testo ...

