Coronavirus, ultime notizie – In Italia quasi 1.400 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, in Lombardia oltre 40 vittime. Da oggi nuovo modulo per l’autocertificazione (Di lunedì 4 maggio 2020) In evidenza: Coronavirus nel mondo: le notizie in tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novitàCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoFase 2: dal Viminale ecco il nuovo modulo dell’autocertificazione per gli spostamentiCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Azzolina: «Soluzioni flessibili in base a età e territori» A settembre a scuola ma con soluzioni flessibili. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina torna a chiarire come si svolgerà il tanto atteso ritorno tra i banchi dopo l’emergenza Coronavirus. «Per tornare a scuola a settembre in piena sicurezza stiamo immaginando soluzioni flessibili che si dovranno necessariamente adattare alle varie fasce d’età degli studenti – scrive Azzolina su ... Leggi su open.online Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Coronavirus in Italia e nel mondo - ultime notizie sui contagi

Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizie in diretta (Di lunedì 4 maggio 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novità(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoFase 2: dal Viminale ecco il nuovo modulo dell’autocertificazione per gli spostamentiCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Azzolina: «Soluzioni flessibili in base a età e territori» A settembre a scuola ma con soluzioni flessibili. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina torna a chiarire come si svolgerà il tanto atteso ritorno tra i banchi dopo l’emergenza. «Per tornare a scuola a settembre in piena sicurezza stiamo immaginando soluzioni flessibili che si dovranno necessariamente adattare alle varie fasce d’età degli studenti – scrive Azzolina su ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie dall’Italia: Bozza dl aprile, divieto licenziamento per altri 3 mesi, reddito di emerge… - fanpage : Un contratto da 30 milioni di euro. Ecco il contratto tra governo e Irene Pivetti #2maggio - Corriere : In Lombardia 47 morti in 24 ore. Contagi in calo a Milano - lagertha_n : RT @4everAnnina: Caos dati: 192 vittime nelle ultime 24 ore, e non 474 La faccia di un ergastolano quando gli dicono che non ci sono le pa… - CiaoKarol : Coronavirus: nelle ultime 24 ore 174 morti, dato più basso da oltre 1 mese di sofferenze -