Coronavirus | parte la fase 2 | ecco cosa si può fare da domani

(Di domenica 3 maggio 2020)la2:si puòdaPosso spostarmi per... L'articolola2:si puòdaproviene da ForzAzzurri.net.

Antonio_Tajani : Domani ho deciso di aderire all'iniziativa del 'Forum delle associazioni familiari'. Alle 18 tutti in balcone, facc… - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: bisogna rispettare, sempre, 3 condizioni essenziali: 1? la mascherina, sempre; 2? lavarsi le mani,… - fattoquotidiano : Coronavirus, Renzi contro il governo (di cui fa parte): “Il decreto è uno scandalo costituzionale”. Poi torna a evo… - Inthegarden19 : RT @jeperego: #Germania L’ospedale universitario di Colonia ha dimesso l’ultimo paziente italiano #coronavirus portato da #Bergamo con un… - enzo_acca : @MagFra9 A parte che negli ultimi 15 anni almeno i cinesi da copioni si son ingegnati a costruire, soprattutto nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parte

Il Fatto Quotidiano

Sono 79.914 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 1.665 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Cala il numero dei malati, anche se il dato di oggi è in ...Coloro che sottoscrivono questa lettera aperta alla politica sono semplici elettori che auspicano un profondo cambiamento sociale, politico ed economico in seguito all’esperienza di questa pandemia. T ...