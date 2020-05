Coronavirus | oltre 210 000 casi totali in Italia Conte | “Insieme ce la faremo” Online

Leggi su newsmondo

(Di domenica 3 maggio 2020) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in19.50 –su Facebook: “Una pagina di storia da scrivere tutti insieme” Sui social il premierha voluto mandare un messaggio aglini: “Una pagina da scrivere tutte insieme“. 18.10 –la nuova autocertificazione La nuova autocertificazione è stata resa nota dal Viminale. Valida anche la vecchia sbarrando i punti che non più validi. Autocertificazione fase 217.55 –in, il bilancio Numeri ai minimi in. 1.356 inelle ultime 24 ore con 174 decessi e 1.740 guariti. Gli attualmente positivi diminuiscono di 525 unità. 16.53 ...