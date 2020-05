Coronavirus, oggi terza regione con zero contagi (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus, bollettino aggiornato ad oggi: POSITIVI: 210.717 (+1.389) di cui 100.179 (-525). DECEDUTI: 28.884 (+174). GUARITI: 81.654 (+1.740). Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia sono state accertate 210.717 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.389 persone in più rispetto a ieri con una crescita dello 0,7%) . Di queste 28.884 sono decedute (+174, +0,6%) e 81.654 sono guarite o dimesse (+1.740 +2,2%). Attualmente i soggetti sicuramente positivi sono 100.179 (-525 rispetto a ieri ) (il conto sale a 210.717 se nel conteggio vengono giustamente inclusi anche i morti e i guariti, considerando così tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile. (Continua...) Il DATO più ... Leggi su howtodofor LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : oggi 5 vittime - totale sale a 932 nelle Marche

Coronavirus, i dati di oggi in Italia: crolla il numero di morti e nuovi casi, il contagio si sta azzerando [DETTAGLI] (Di domenica 3 maggio 2020), bollettino aggiornato ad: POSITIVI: 210.717 (+1.389) di cui 100.179 (-525). DECEDUTI: 28.884 (+174). GUARITI: 81.654 (+1.740). Dall'inizio dell'epidemia diin Italia sono state accertate 210.717 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.389 persone in più rispetto a ieri con una crescita dello 0,7%) . Di queste 28.884 sono decedute (+174, +0,6%) e 81.654 sono guarite o dimesse (+1.740 +2,2%). Attualmente i soggetti sicuramente positivi sono 100.179 (-525 rispetto a ieri ) (il conto sale a 210.717 se nel conteggio vengono giustamente inclusi anche i morti e i guariti, considerando così tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall'inizio dell'epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile. (Continua...) Il DATO più ...

