Coronavirus | Nuovi sintomi del contagio | geloni | orticaria | tremori

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nuovi Coronavirus, i nuovi sintomi del contagio: geloni, orticaria e tremore Corriere della Sera Coronavirus Rimini 3 maggio, il bollettino

Rimini, 3 maggio 2020 - Continua a restare stabile la curva dei contagi nel Riminese, nonostante nelle ultime 24 ore si sia registrato un morto positivo al Covid-19. Sono stati diagnosticati altri 5 ...

Coronavirus, il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti nella fase 2

C’è un nuovo modulo di autocertificazione per giustificare gli spostamenti durante la fase 2, valido a partire dal 4 maggio 2020: ecco la nuova versione del modello, la quarta dall’inizio dell’emergen ...

