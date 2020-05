Coronavirus, nell’hotel Michelangelo di Milano per pazienti dimessi: ‘Convivono con paure e sensi di colpa. Qui diamo assistenza psicologica’ (Di domenica 3 maggio 2020) “Chi supera il Covid19 è una persona che ha temuto per la propria vita, ha visto morire compagni di stanza, oppure essendo positivi si sente responsabile per aver contagiato familiari dunque si porta dietro un senso di colpa”. Marta Corradini fa parte della squadra di psicologi dell’Azienda sanitaria di Milano chiamata a dare una mano alle persone dimesse dagli ospedali dopo la malattia del Covid. Un servizio che da una settimana è attivo anche per le oltre duecento persone che sono ospitate all’Hotel Michelangelo, a due passi dalla stazione centrale di Milano. “Questo hotel è stato concepito come un luogo per mandare persone che sono state dimesse dagli ospedali, ma che non accoglibili presso il proprio domicilio” spiega il coordinatore sanitario per l’Ats dell’Hotel Giorgio Ciconali. “Una delle principali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 maggio 2020) “Chi supera il Covid19 è una persona che ha temuto per la propria vita, ha visto morire compagni di stanza, oppure essendo positivi si sente responsabile per aver contagiato familiari dunque si porta dietro un senso di colpa”. Marta Corradini fa parte della squadra di psicologi dell’Azienda sanitaria dichiamata a dare una mano alle persone dimesse dagli ospedali dopo la malattia del Covid. Un servizio che da una settimana è attivo anche per le oltre duecento persone che sono ospitate all’Hotel, a due passi dalla stazione centrale di. “Questo hotel è stato concepito come un luogo per mandare persone che sono state dimesse dagli ospedali, ma che non accoglibili presso il proprio domicilio” spiega il coordinatore sanitario per l’Ats dell’Hotel Giorgio Ciconali. “Una delle principali ...

57gerri : RT @GiancarloDeRisi: #Coronavirus. Ancora fughe tra i 250 #migranti in quarantena nell’hotel Parlapà di #Alpignano (Torino). Scappano (VIDE… - ilfattovideo : Coronavirus, nell’hotel Michelangelo di Milano per pazienti dimessi: ‘Convivono con paure e sensi di colpa. Qui dia… - FrancoCoradazzi : RT @GiancarloDeRisi: #Coronavirus. Ancora fughe tra i 250 #migranti in quarantena nell’hotel Parlapà di #Alpignano (Torino). Scappano (VIDE… - liliana22459553 : RT @GiancarloDeRisi: #Coronavirus. Ancora fughe tra i 250 #migranti in quarantena nell’hotel Parlapà di #Alpignano (Torino). Scappano (VIDE… - BrunoGiovanni6 : RT @GiancarloDeRisi: #Coronavirus. Ancora fughe tra i 250 #migranti in quarantena nell’hotel Parlapà di #Alpignano (Torino). Scappano (VIDE… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nell’hotel Castellammare, due giorni con gli chef stellati: da Uliassi a Gennaro Esposito - All'Acqua della Madonna anche la prima volta di Maicol Izzo e Antonio Maturo IlCorrierino.com