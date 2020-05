Coronavirus: Meloni, ‘tutti muti e per domani incrociamo le dita’ (Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “domani parte la cosiddetta ‘Fase 2’, ma nessuno ha capito esattamente chi può fare cosa. Aspettiamo che il governo interpreti se stesso e che delle circolari interpretative scritte da gruppi di esperti spieghino i Dpcm scritti da altri gruppi di esperti”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.“Nel frattempo -aggiunge- domani nessuno può escludere di beccarsi una multa per aver fatto qualcosa che nessuno sa dire se poteva fare oppure no. Ma non ditelo in giro, perché chi critica la confusione del governo è un cattivone irresponsabile. Tutti muti e domani incrociate le dita”. L'articolo Coronavirus: Meloni, ‘tutti muti e per domani incrociamo le dita’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giorgia Meloni : “Prendiamoci tutti per mano - l’Italia si rialzerà”

