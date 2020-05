Coronavirus | Martella | ‘stampa libera e autorevole decisiva per combattere virus’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – ‘La stampaè e sarà un’armaper sperare di vincere la sfida del virus. Il governo ne è consapevole. Vanno lette in questa direzione sia la scelta di garantire piena attività a tutta la filiera editoriale, sia quella di riattivare il Centro di coordinamento dell’attività di analisi e scambio di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti”. Lo afferma il sottosegretario all’Editoria, Andrea, in occasione della 27/ma Giornata mondiale della libertà di stampa.“In tempo di emergenza sanitaria, una fase senza precedenti, è ancora più essenziale, per l’assunzione di comportamenti responsabili dei cittadini, il lavoro chi informa in modo imparziale e affidabile”, aggiunge ...